Antep'te 15 yaşındaki çocuğu darp eden iki kişi tutuklandı

Antep Valiliği 15 yaşındaki genci darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Antep'te 15 yaşındaki çocuğu darp eden iki kişi tutuklandı.

Antep'te valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak’ta 15 yaşındaki A.Z’nin darp edilmesiyle ilgili şüpheli H.Ö. ve M.F.K’nin polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerden H.Ö.'nün taksirle yaralamadan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ifade edildi.