Antep'te 15 yaşındaki çocuk, kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te 15 yaşındaki S.S.Ç., kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı 18 yaşındaki arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i bıçaklayarak öldürdü.

Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuk kendisine şaka yapan arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı.

Şahin'i görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.