Antep'te bir erkek evli olduğu kadını tabancayla vurarak katletti

Gaziantep'te Eyüp Turan Karabağ, evli olduğu Bahar Karabağ'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Gaziantep'te 31 yaşındaki Bahar Karabağ evli olduğu erkek tarafından silahla vurularak katledildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil tamiri yapan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Eyüp Turan Karabağ, evli olduğu Bahar Karabağ'ı tabancayla vurdu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, Bahar Karabağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Eyüp Turan Karabağ, ifadesinde temizlediği sırada tabancanın ateş aldığını ve kadını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü.

2 çocuk annesi Bahar Karabağ'ın cenazesi ise otopsi sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.