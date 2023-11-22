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Antep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güncel
  • 22.11.2023 08:20
  • Giriş: 22.11.2023 08:20
  • Güncelleme: 22.11.2023 09:15
Kaynak: AA
Antep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraflar: AA

Antep'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.


 

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