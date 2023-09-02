Antep'te hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Antep'in İslahiye ilçesindeki 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

6 Şubat Maraş merkezli depremlerden etkilenen Antep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı binanın bugün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.