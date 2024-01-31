Antep'te iş cinayeti: Elektrik ustası, konteynerde çıkan yangında öldü
Gaziantep’te bir inşaat firmasının şantiyesinde elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan isimli işçi, kaldığı konteynerde elektrikli ısıtıcısından çıkan yangında hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bir inşaatta elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan, konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Burç Mahallesi'nde gece saatlerinde, inşaat alanıdaki konteynerde çıkan yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği, cenazesinin yakınları tarafından alınacağı belirtildi.
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.