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Antep'te işçi servisi direğe çarptı: 1'i ağır 8 yaralı

Antep'in Yavuzeli ilçesinde işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çalışma Yaşamı
  • 11.03.2024 14:00
  • Giriş: 11.03.2024 14:00
  • Güncelleme: 11.03.2024 14:01
Kaynak: AA
Antep'te işçi servisi direğe çarptı: 1'i ağır 8 yaralı
Fotoğraf: AA

Antep'in Yavuzeli ilçesinde işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Nurettin S. idaresindeki işçi servisi, ilçe merkezi girişindeki orta refüjde bulunan direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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