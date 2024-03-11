Antep'te işçi servisi direğe çarptı: 1'i ağır 8 yaralı
Antep'in Yavuzeli ilçesinde işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Antep'in Yavuzeli ilçesinde işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Nurettin S. idaresindeki işçi servisi, ilçe merkezi girişindeki orta refüjde bulunan direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.