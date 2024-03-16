Antep'te otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Recep Doğruer, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen ve olaydan sonra kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'te plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yola çıktığı belirtilen Recep Doğruer'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğruer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
4 yaşındaki Recep'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.