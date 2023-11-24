Antep'te sokak düğününe katılanlara ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te bir sokak düğününe gelinin boşandığı erkeğin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin boşandığı erkeğin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi 18. Sokak'ta yapılan düğüne gelen gelinin boşandığı erkeğin akrabaları rastgele ateş açtı.

Vurulan Murat Kara (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.