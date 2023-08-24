Antep’te 10 yılda 427 ölüm

EMEK SERVİSİ

İnşaattan tarıma, tekstilden metale kadar birçok kentte yaşanan iş cinayetleri, Antep’in kara lekesi halinde. Kentte son 10 yılda en az 427 işçi çalışırken hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporunda Antep’teki birçok sektörde ihracat rakamı 2022’de 10 milyar 523 milyon dolara ulaştı ancak bu sırada emekçiler de canından oldu. İSİG Meclisi, son on yılı kapsayan ‘Gaziantep İş Cinayetleri Raporu’nu yayımladı.

İşkollarına bakıldığında inşaat ve tarımdaki işçi ölümlerinin ilk iki sırada yer aldığına değinilen raporda, taşımacılıktaki ölümlerin ise dördüncü sırada olduğu aktarıldı. Tekstil ve göçmen işçi ölümlerinin fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, şöyle denildi: “Başpınar’daki Organize Sanayi Bölgeleri’nde tam bir patron keyfiyeti sürmekte. Tekstil işçi ölümleri yüzde 12 oranla Türkiye ortalamasının 4-5 katıdır. Son on yılda 50’si Suriyeli olmak üzere 51 göçmen işçi hayatını kaybetmiştir. Göçmen işçi ölüm oranı yüzde 12 ile Türkiye ortalamasının iki katıdır. Ölüm nedenlerine baktığımızda servis kazaları, ezilme ve göçükler ile yüksekten düşmeler ilk üç sıradadır. Ancak Covid-19, patlama ve yanma ile işyerlerinde şiddet nedenli işçi ölümleri Türkiye ortalamasının üzerindedir. Başta metal olmak üzere tekstil, gıda ve kimya atölyelerinde alınmayan önlemler nedeniyle meydana gelen patlamalar sonucu en az 31 arkadaşımız hayatını kaybetti. En az 38 arkadaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.” Ölenlerin yüzde 1,4’ünün sendikalı işçi, yüzde 98,6’sının ise sendikasız olduğu belirtilen raporda, 14 yaş ve altı 18 çocuk işçinin, 15-17 yaş arası 21 çocuk/genç işçinin, 18-29 yaş arası 96 işçinin, 65 yaş ve üstü 13 işçinin öldüğü vurgulandı.