Antep’te adaletsiz yarış!

Antep’te AKP’li belediye, personelini seçim çalışmalarına dahil ettirdi. Su sayaçlarını okuyan GASKİ personeline bir yandan da AKP’li Fatma Şahin’in seçim broşürlerinin dağıttırıldığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Antep’in Şahinbey ilçesinde AKP’li Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahmazoğlu’nun afişini dükkânına asmak istemeyen esnafı fişlediği iddia edilen AKP’liler, kentte tepki çeken bir uygulamaya daha imza attı. Su sayaçlarını okumakla görevlendirilen Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) personelinin, Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkan Adayı Fatma Şahin’in seçim broşürlerini dağıttığı belirtildi.

BirGün’e konuşan Şahinbey Belediyesi Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Hasan Şencan, kentteki seçim yarışının adaletsiz bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Şencan, “Cumhurbaşkanlığı forsu, belediye seçimlerinde oy topluyor. AKP’li adaylar kendi resimleri ve projeleri ile değil partili Cumhurbaşkanı’nın resimleri ile seçim çalışması yapıyor” ifadelerini kullandı.

ZABITALAR DA DAHİL

Kentteki zabıtalara da seçim broşürleri dağıttırıldığını öne süren Şencan, şöyle devam etti: “Şimdi ise su sayaçlarını okumaya gelen belediye personeline Fatma Şahin’in broşürlerini dağıttırıyorlar. Tarih bunları zorba, demokrasi düşmanı ve Kenan Evren özentisi olarak yazacak. Antep halkı da bu zorba ve demokrasi düşmanlarına gereken cevabı verecektir.”