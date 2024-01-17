"Antidepresan kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, son 10 yılda antidepresan kullanımının yüzde 75 oranında arttığını söyledi. Bulut, “2013 yılında 37 milyon 258 bin 388 kutu olan antidepresan kullanımı 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutuya çıktı. Her yıl artan antidepresan kullanımı halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaştı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye'de toplumun ruh sağlığının her yıl giderek bozulduğunu belirterek, antidepresan kullanımındaki artışın halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Son 10 yıldaki antidepresan kullanımlarını raporlaştıran Bulut, 2013 yılında 37 milyon 258 bin 388, 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225, 2015 yılında 43 milyon 467 bin 736, 2016 yılında 45 milyon 134 bin 854, 2017 yılında 48 milyon 226 bin 812, 2018 yılında 49 milyon 43 bin 763, 2019 yılında 49 milyon 857 bin 89 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964, 2021 yılında 59 milyon 641 bin 14, 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998, 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutu antidepresan ilaç kullanıldığını, 2023 yılı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında antidepresan ilaç kullanımında kutu bazında yıllık yüzde 6 oranında artış yaşandığını bildirdi.

10 YILDA YÜZDE 75 ARTTI

Bulut, 2013 yılında 37 milyon 258 bin 388 kutu olan antidepresan kullanımının yüzde 75 oranında artarak 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutuya çıktığını belirtti. Son 10 yılda ilaç tüketiminin 28 milyon 193 bin 443 kutu arttığını ifade eden Bulut, ekonomik kriz ortamında asgari ücretle geçinmeye çalışan; her gün gelen zamlar sonrası, fahiş faturalar, ev kirası, mutfak masraflarıyla bunalıma giren, geleceğinden kaygı duyan vatandaşın antidepresan kullanımına yönlendiğini söyledi.

65.5 MİLYON KUTU ANTİDEPRESAN KULLANILDI

2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutu antidepresan ilaç kullanıldığını belirten Bulut, “Bu rakam 2023 yılında 3 milyon 580 bin 833 kutu artarak 65 milyon 451 bin 831 kutuya çıktı. Antidepresan ilaçlar 2023 yılında ciro bazında bir önceki yıla kıyasla da 1 milyar 524 milyon 954 bin 918 TL artış gösterdi. 2022 yılında antidepresanlara ödenen para 1 milyar 715 milyon 496 bin 757 TL iken 2023 yılında bu rakam 3 milyar 240 milyon 451 bin 675 TL oldu. 1 önceki yıla oranla ciro bazında artış yüzde 89” dedi.

BORÇLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

2023 yılı Dünya Mutluluk Endeksi’nde Türkiye’nin 137 ülke arasında 106. olduğuna dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti:

“Ekonomik kriz, maaşların enflasyon karşısında her gün erimesi, rekor kıran işsizlik vatandaşın psikolojisini bozdu. Vatandaşın alım gücü eridi; borçlar aldı başını gitti. İktidar, vatandaşı tanzim satışlara, ucuz ekmek kuyruklarına muhtaç etti. Yıllarca prim ödeyen emekliye reva görülen maaş 10 bin TL oldu. Maaşların kuşa dönmesiyle ayın sonunu getiremeyen işçi, memur, emekli kara kara düşünüyor. Vatandaş yarınını göremiyor ve gelecekten ümitsiz. İktidar, vatandaşın psikolojisini bozdu.”