Antıp işçileri istihdam sözü aldı

Emek Servisi

Usulsüz ihaleyle işsiz bırakıldığı belirtilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanesi'nde Antıp A.Ş. çalışanı 72 işçi, rektörlükten söz aldı.

Üniversite yönetimiyle bugün görüşen işçiler, şu açıklamayı yaptı: “Yapılan görüşme sonucunda Ömer Nadir Soylu, iş istihdamı konusunda yardımcı olacağının teminatını verdi. Ayrıca var olan tazminatlar hakkında kendisiyle alakası olmadığını tamamen şirketle alakalı bir durum olduğunu ifade etti. Bizler işimizi geri istemiştik onca arkadaşımız, 72 tane arkadaşımız hepsi mağdur durumdaydı. Bu süreçte yanımızda olan hastane çalışan ve sendikalı arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

İşçiler yarın özgeçmişlerini üniversite yönetimine teslim edecek. EYT’li çalışanlar için yarın ayrıca görüşme yapılacak.