ANTIP işçileri tazminatlarını istiyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten Ankara Tıplılar Vakfı’nın iktisadi işletmesi olan ANTIP AŞ'de işten çıkarılan işçiler, tazminat hakları için eylem yaptı.

Emek Servisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde bulunan otopark ve kafe işletmelerinde çalışırken işten çıkarılan işçiler, tazminat hakları için eylem yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Tıplılar Vakfı’ndan işletmeleri boşaltmasını istemiş ve ardından Ankara Tıplılar Vakfı’nın iktisadi işletmesi olan Antıp AŞ'de çalışan 72 işçi işten çıkarılmıştı.

İşten çıkarılan Antıp işçileri, Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

İşçi Ümit Bolatbaş, “Bu terbiyesizliktir. Bu vurdumduymazlıktır, umursamamazlıktır. Bunların her biri üniversitede öğretim üyesidir. Yaptıkları hukuksuzluktur. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Bu mu sizin hak anlayışınız? Bu insanların çoluk çocuğu var” sözleriyle tepki gösterdi.

Aralık ayında işten çıkarıldıklarını hatırlatan Bolatbaş, şunları söyledi:

“Kod29’a esasen işten çıkarıldık. Ankara Üniversitesi’ne ait 11 tane işletme, restoranlar, kafeler, otoparklar, market ihaleleri yapılmasıyla ihale usulüne istinaden bizleri iş garantisi olmaksızın bizleri bu zor şartlarda işsiz bıraktılar. Ve aynı zamanda tazminat haklarımızı gasp etmeye çalışmaktadırlar. Bu sebepten dolayı ANTIP işçileri olarak, günlerdir basın açıklamasıyla sesimizi duyurmaya çalışmaktayız. Tazminatlar konusunda gerek Ankara Üniversitesi, gerek ANTIP AŞ, gerek ANTIP Vakfı olarak sorumlu olmadıklarını ima etmeye çalışmaktadırlar. Hiçbir kimse bu konu üzerinde sorumluluk kabul etmek istememektedir ve muhatap olmamaktadır. Bizler biliyoruz ki hiçbiri konuyla ilgili muhatap ve sorumlu olmak istemeseler de, bizlerin sorumluları Ankara Üniversitesi ANTIP Vakfı hocalarıdır.”