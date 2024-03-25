Antonov: Bu savaşı Batı seçti

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Rusya’da başkent Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırının yankıları sürüyor. Saldırıda en az 133 kişinin yaşamını yitirdiği, 154’ten fazlasının da yaralandığı bildirildi. Saldırıyı IŞİD üstlenirken Kremlin’in Batı’ya yönelik suçlamaları sürüyor. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, TASS’a verdiği demeçte iki hafta önce uyarı yapan ABD’nin saldırı hazırlıkları konusunda herhangi bir bilgi vermediğine dikkat çekti. “Terör saldırılarının ve Batı’nın hibrit savaşının Rusya’yı, rotasını ve dış politikasını değiştirmeye zorlayamayacağını” kaydeden Antonov, “Ukrayna’nın yardımıyla Rusya’nın altını oymayı seçtilerse bu onların tercihidir. Kiev’e tedarik ettikleri her şey yok edilecek” dedi.

“Katliamın arkasındakilerden hesap soracaklarını” açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat’ta 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Saldırıya ilişkin 11 kişinin Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna’daki enerji merkezlerine, insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve yabancı silahların bulunduğu yerlere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırdıklarını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında “NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya nakledilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve silahlar da imha edildi. Tüm saldırı hedefine ulaştı” denildi.