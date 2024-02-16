Antony Blinken'dan esir takası ve ateşkes mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında rehine anlaşmasının hâlâ mümkün olduğunu ancak çözülmesi gereken çok zor sorunların olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyarette bulunduğu Arnavutluk’ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Blinken ve Rama, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Blinken, ramazan ayının başlamasından önce İsrail ve Hamas arasında esir takası anlaşması sağlanmasına yönelik Mısır, ABD, İsrail ve Katar ile çalıştıkları planı Hamas'a sunduklarını belirterek "Yaklaşık 1 hafta önce Hamas’tan bir cevap aldık. Bu cevabın bir anlaşmaya varmak için çalışma ihtimali sunduğuna inanıyoruz. Şu anda Katar’dan, Mısır’dan ve İsrail’den mevkidaşlarımızla bunun üzerinde çalışma sürecindeyiz ve bir anlaşmaya varma hedefiyle bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun (rehine anlaşması) mümkün olduğuna inanıyorum” dedi.

Çözülmesi gereken 'çok ama çok zor sorunlar' olduğunu da dile getiren Blinken, "105 rehinenin serbest bırakılmasıyla, askeri operasyonlara ara verilmesiyle ve umutsuzluğa kapılan insanlara giden insani yardımın önemli ölçüde genişletilmesiyle sonuçlanan ilk anlaşmayı sağladığımızda bunu elde etmiştik. Burada bir anlaşmaya varılabilirse, elbette listemizin başında yer alan rehineleri ailelerine kavuşturmak var ama aynı zamanda (çatışmalara) uzun bir ara verilmesi de mümkün olacak ve bu da başka birçok fayda sağlayacak” açıklamasında bulundu.