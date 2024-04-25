Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini Anma Töreni" yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni' gerçekleştirildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlenen ayine Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi katıldı.

Törene, Çanakkale'nin ilçesi Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Avusturalya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wiston Peters, Avusturalya, Yeni Zelanda, ABD, Sri Lanka ve İngiltere'nin Ankara büyükelçileri ile programa davetli ülkelerin üst düzey yöneticileri katıldı.

“SAATLER ÖNCESİNDE HAZIR BEKLEDİLER”

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan anma töreni için gelen binlerce kişi, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içerisinde saatler öncesinde hazır bekledi.

Törenin yapıldığı alanda kurulan led ekranlarda savaş ile ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin tanıtıldığı videolar yayınlandı.

Törende Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin yanı sıra ilahiler sunuldu.

Fotoğraf: DHA

Çelenk koyma töreni ise saat 05.57'de başladı.

Şafak vakti başlayan programda, Avusturalya Başbakan Yardımcısı Richard Marles ve Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Wiston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okudu.

Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale'nin ilçesi Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda, ulusal marşları okundu. Anzak Koyu'ndaki tören, Papaz tarafından yapılan duayla sona erdi.