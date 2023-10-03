AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 kayıt yenileme tarihi

2023-2024 Eğitim öğretim yılı için geri sayım başlamışken birçok öğrenci AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman, ne zaman bitiyor sorusunu gündeme getirdi. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 kayıt yenileme tarihi

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından açıklanan 2023-2024 akademik takvimine göre kayıt yenileme işlemleri 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

İnternet üzerinden başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÖF (ONLİNE) BAŞVURU SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2023 AÖF kayıt yenileme takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) aşağıdaki tarihlerde çeşitli programlarda kayıt alacaktır: