AÖF sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri de belli oldu. AÖF'e kayıtlı birçok öğrencinin AÖF sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirmesinin ardından yayınlanan akademik takvim ile Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2023-2024 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi...

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024, Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024, Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz ve Yaz Dönemi sınav takvimi şu şekilde;

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

2023 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Güz Döneminde yani birinci dönemde Güz Dönemi Ara Sınavı ve Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2023 AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık'ta, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024'te gerçekleşecek.

2024 AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2024 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs'ta gerçekleşecek.

2024 AÖF Yaz Dönemi sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Yaz Döneminde Yaz Okulu Sınavı olmak üzere bir adet sınav gerçekleştirecek. 2024 AÖF Yaz Dönemi Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024'te gerçekleşecek.