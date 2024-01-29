AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?

2023-2024 eğitim öğretim yılının yarılanmasıyla birlikte AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman sorusu birçok öğrencinin gündeminde. AÖL'e kayıtlı birçok öğrenci AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri araştırması yaparak 2. dönem için hazırlıklara başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri!

AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihlerinin son bulması için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasına sayılı günler kala pek çok Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıtlı pek çok öğrenci AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman araştırmasını yaparak 2. dönem kayıtlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri!

AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasın ardından AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL'e ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için 2. dönem kayıt başvuru tarihi 29 Ocak'ta son buldu. AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri ise 5 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek.

AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?

2023-2024 eğitim öğretim yılı için MEB'in açıkladığı takvime göre AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için son gün 5 Şubat 2024. İkinci dönem için kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin 5 Şubat'a kadar kayıtlarını yenilemesi bekleniyor.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri

MEB'e bağlı AÖL'de 2. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. 3 oturumda gerçekleşecek AÖL 2. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/2: 16-17 Mart 2024

16-17 Mart 2024 Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖL-AÖIHL-MAÖL/2: 16-17 Mart 2024

AÖL sınavları online mi?

Ülke genelinde aynı tarihlerde gerçekleşecek olan AÖL 2. dönem sınavları online olarak gerçekleşmeyecek. AÖL sınavları 81 ilde yer alan sınav merkezlerinde gerçekleşecek.

MEB AÖL sınavları ne zaman?

MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart'ta gerçekleşecek. Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/2 ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖL-AÖIHL-MAÖL/2 sınavları 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günleri gerçekleşecek.

AÖL sınavları giriş ekranı

MEB tarafından gerçekleştirilen açıklamada 2023 AÖL sınavlarının internet üzerinden gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Sınava katılacak öğrenciler TC kimlik numaraları ve daha önce sistemde oluşturdukları şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde oturum açarak internet üzerinden sınava katılacaklar.

Öğrenciler sadece aldıkları derslerin testlerine sınav takviminde belirtilen tarihleri içerisinde katılım gösterebilecekler. 2023 AÖL sınavlarına katılacak olan öğrenciler gerçekleştirilecek sınav türlerinden sadece birine katılım gösterebilecekler.

AÖL sınavları giriş ekranı için tıklayınız

AÖL sınavları nasıl olacak?

AÖL sınavlarının nasıl olacağına dair MEB'in yayınladığı yönetmelik şu şekilde:

Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise Sınav 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır. 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir