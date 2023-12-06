Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay hayatını kaybetti

Cem Karaca’nın solisti olduğu Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay, zatürreye bağlı organ yetmezliğinden 81 yaşında hayatını kaybetti. Cem Karaca’nın seslendirdiği Ayşem şarkısının da bestecisi olan Yalçınkaya Tümay, yarın Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Türk rock müziği gitaristi Yalçınkaya Tümay, zatürreye bağlı organ yetmezliğinden 81 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Müziğe 14 yaşında başlayan Tümay, 1960’lı yıllarda Cem Karaca’nın solisti olduğu Apaşlar grubunun gitaristiydi.

Cem Karaca’nın seslendirdiği Ayşem şarkısının da bestecisi olan Yalçınkaya Tümay, yarın Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Yalçınkaya Tümay’ın kızı Aydan Ağaoğlu, “Hayatı boyunca hep pozitif bir enerjisi oldu. İnsanları, doğayı, hayvanları çok severdi. Müziğe derinden bağlıydı. Aynı zamanda çok başarılı bir sporcu ve tenisçiydi. Kadıköy’ün sembol ismiydi. Erkin Koray ona ‘Paşa Yalçın’ derdi. Hayatı boyunca müzikten hiç kopmadı. Ayşem olarak bilinen Ayşen şarkısını anneme yazmıştı” dedi.

"BESTE YAPMAYA DEVAM EDİYORDU"

Apaşlar grubunun kurucularından müzisyen Mehmet Soyarslan ise “1 ay evvel görüştük, devamlı beste yapardı ve bana bestelerini telefondan gönderirdi. Sürekli iletişim halindeydik. Çok anımız var. Müziği çok seven bir insandı. Erkin Koray’ı çok severdi. İnsanları birbirine yaklaştıran, sevgi dolu bir insandı” diye konuştu.

Hem Cem Karaca hem de Erkin Koray ile çalıştıklarını söyleyen Soyarslan şöyle devam etti:

“Apaşlar Grubu 1960’ta kuruldu. Basçımız Ahmet Tuzcuoğlu, grubumuza Cem Karaca’yı getirdi. Cem’in muazzam bir sesi vardı, bizim için çok iyi bir şeydi. Hürriyet’in Altın Mikrofon Şarkı Yarışması’nda en iyi 2’nci grup ödülünü aldık. Sonrasında turnelerimiz çok takip edildi. Almanya’da turneye gittik. Köln’de bir Türk plak şirketiyle anlaşma yaptık ve tüm bilinen şarkıları burada kaydettik. Resimdeki Gözyaşları, Bu Son Olsun, Ayrılık Günümüz, Yalçın’ın bestesi Ayşem, İstanbul’u Dinliyorum, Oy Babo gibi bilinen şarkıları burada kaydettik. Bize orada büyük bir orkestra eşlik ediyordu. O gün için Türkiye’de olmayan bir kayıt sistemiydi. Birçok parçanın aranjmanını beraber yaptık.”