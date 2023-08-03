Apple'dan Çin kararı: ChatGPT ve benzer uygulamalar mağazadan kaldırıldı

Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlülüğe girmesi beklenen yapay zeka yönetmeliğiyle birlikte Apple, uygulama mağazasından ChatGPT ve alternatif uygulamalarını kaldırdığını duyurdu. Öte yandan Çinli şirketlerin Bard ve ChatGPT'ye rakip olmak için kendi yapay zekalarını üretmeye çalıştıkları kaydedildi.

Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen yapay zeka yönetmeliği ile birlikte Apple, ChatGPT ve benzeri hizmetler sunan yüzden fazla uygulamayı Çin'deki mağazasından kaldırdı.

Çin mobil uygulama analiz platformu Qimai'deki verilere göre, uygulamaların tümü Salı günü Çin'in Apple Store'dan kaldırıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Apple ayrıca geliştiricileri, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (MIIT) bu tür hizmetleri sunmalarına izin veren bir lisans almak da dahil olmak üzere, Ocak ayında yürürlüğe giren İnternet Bilgi Hizmeti için Derin Sentez İdari Hükümlerine uymaya çağırdı.



Geçtiğimiz ay Çin, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) ve MIIT dahil olmak üzere yedi Çinli düzenleyici tarafından ortaklaşa hazırlanan, üretken yapay zeka modellerine ilişkin dünyanın en erken ve en ayrıntılı yönetmeliğini yayınlamıştı.

15 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYOR



Yönetmeliğin 15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor ve metin, resim, ses ve video dahil olmak üzere tüm üretken yapay zeka içerik hizmetlerini hedefliyor.



Yönetmelik, ürünlerini halka sunmayı uman firmaların sağlıklı içeriği teşvik etmelerini, temel sosyalist değerlere bağlı kalmalarını ve yanlış bilgi veya ulusal güvenliği tehlikeye atan herhangi bir içerik üretmemelerini gerektiriyor.



Şirketlerin algoritmaların tasarımı ve eğitim verilerinin seçimi açısından etnik köken, inanç, ülke, bölge, cinsiyet, yaş, meslek ve sağlık temelinde herhangi bir ayrımcılıktan kaçınmasını da gerektiren yeni kurallara göre, birçok sağlayıcının halka hizmet vermeden önce CAC ile bir güvenlik değerlendirmesinden geçmesi gerekecek.



Çinli şirketler, Bard ve ChatGPT'ye rakip olacak bir yapay zeka üretmek için çalışıyor.



Yapay zeka odaklı araştırma şirketi Zhidongxi geçen ay yayınladığı bir raporda, bu yılın ilk yarısında Çin'de 22 üretken yapay zeka start-up'ının fon aldığını ve bunun dünyadaki en büyük sayı olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKA YÖNETMELİĞİNDE NELER VAR?



Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlülüğe girecek yapay zeka yönetmeliğiyle beraber, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından 13 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan bu düzenleme, veri gizliliği, kullanıcı izni, yapy zeka etiği ve şeffaflığı gibi konuları kapsıyor.



Bu düzenlemenin temel amacı ise yenilikçiliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya uygun bir ortam sağlamak ve etik standartlara saygılı sorumlu bir yapay zeka kültürü geliştirmek. Öte yanda ulusal güvenliği korumayı ve yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanılmasından kaynaklanabilecek potansiyel tehditleri ele almaya odaklanıyor.