Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Yeni iPhone serisinin fiyatı modeline göre 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişiyor. 128 GB iPhone 15’in Türkiye satış fiyatı 49 bin 999 lira olacak. En pahalı iPhone ProMax 1TB ise 92 bin 999 TL’den satışa sunulacak.
Teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile yeni ürünlerini duyurdu.
Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini de "Wonderlust" lansmanında görücüye çıkardı.
Yeni iPhone serisinin fiyatıysa modeline göre 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişiyor.
iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.
iPHONE 15 FİYATLARI
İşte yeni modelin ABD'deki satış fiyatları:
iPhone 15: Başlangıç fiyatı 799 dolar
iPhone 15 Plus: Başlangıç fiyatı 899 dolar
iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar
iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar
iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1,799 dolar
TÜRKİYE FİYATLARI DA BELLİ OLDU
İşte iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları:
iPhone 15 128 GB 49.999 TL
iPhone 15 256 GB 53.999 TL
iPhone 15 512 GB 61.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL
iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL
iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL
BİR DEVİR KAPANIYOR
iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.
iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
Ön kamera: 12MP
Batarya: 3877 mAh
Yazılım: iOS 17
Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr