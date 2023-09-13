Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Yeni iPhone serisinin fiyatı modeline göre 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişiyor. 128 GB iPhone 15’in Türkiye satış fiyatı 49 bin 999 lira olacak. En pahalı iPhone ProMax 1TB ise 92 bin 999 TL’den satışa sunulacak.

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