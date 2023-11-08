Apple, iPhone'da güncelleme çalışmasını erteledi

Apple, iPhone ve Mac'lerde yazılım güncellemelerini aksaklık yaratan unsurların gözden geçirilmesi için erteleme kararı aldı.

Apple, şirket tarihinde daha önce pek görülmemiş bir hamleyle iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazların gelecek yılki yazılım güncellemelerinin geliştirilmesine ara vererek aksaklık yaratan unsurların üzerine eğilmeye karar verdi.

Bloomberg'e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, geçen hafta şirket içinde çalışanlara duyurulan gecikme, ilk sürümlerdeki hataların çoğalmasının ardından kalite kontrolünün sürdürülmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynaklar, şirket mühendislerinin yeni özellikler eklemek yerine aksaklıkları gidermek ve yazılımın performansını artırmakla görevlendirildiğini söyledi.

"ÇOK FAZLA AKSAKLIK TESPİT EDİLDİ"



Yazılım mühendisliği yönetim ekibi, gelecek yıl piyasaya sürülecek yeni işletim sistemlerini incelerken çok fazla aksaklık buldu.

Bu nedenle bölüm, hataları düzeltmek için çalışmak üzere tüm yeni özellik geliştirmeyi bir hafta süreyle durdurmak gibi alışılmadık bir adım attı.

Şirket geçtiğimiz ay bir sonraki iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerinin ilk versiyonunu tamamlamıştı. Bu versiyon M1 olarak adlandırılıyor.

Apple, M2 olarak bilinen çalışmayı ise erteledi. Erteleme aynı zamanda bir sonraki Apple Watch işletim sistemi olan ve "Moonstone" olarak adlandırılan watchOS 11 ve iOS 17.4 olarak adlandırılan mevcut iOS 17 güncellemesi için de geçerli.

iPhone ve iPad tarafından kullanılan bu yazılımın önümüzdeki Mart ayı civarında yayınlanması bekleniyor.