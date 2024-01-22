Apple, ödeme hizmetlerini diğer firmalara açmaya hazırlanıyor

Apple, Apple Pay ödeme sistemine ilişkin rekabet endişelerini gidermek için üçüncü taraf mobil cüzdan ve ödeme hizmetlerine erişim izni vermeyi taahhüt etti. bu kapsamda Apple'ın iPhone gibi iOS sistemini kullanan cihazlarda farklı şirketlerin uygulamalarına Apple Pay veya Apple Wallet kullanmaya gerek kalmadan ücretsiz olarak temassız ödeme yapma izni vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Apple, Avrupa Birliği'ne (AB) Apple Pay ödeme sistemine ilişkin rekabet endişelerini gidermek için üçüncü taraf mobil cüzdan ve ödeme hizmetlerine erişim izni vermeyi taahhüt etti.

AB Komisyonu, teknoloji şirketi Apple'ın, ödeme hizmeti Apple Pay ile ilgili rekabet soruşturması kapsamında çeşitli taahhütlerde bulunduğunu ve bu taahhütler konusunda 1 ay boyunca AB'ye geri bildirim yapılabileceğini açıkladı.

Apple Pay'in, iPhone kullanıcılarının mobil cihazlarıyla ödeme yapmasına olanak tanıyan Apple'a ait mobil cüzdan çözümü olduğu anımsatılan açıklamada, bunun Apple'ın İOS işletim sistemi üzerinde çalışan bir kapalı ekosistem oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, Apple'ın mobil cüzdan geliştiricilerinin erişimi de dahil olmak üzere ekosisteminin her yönünü kontrol ettiği, AB'nin bu konuda rekabet soruşturması başlattığı belirtildi.

Komisyonun rekabet endişelerini gidermek için Apple'ın çeşitli taahhütlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Apple'ın iPhone gibi iOS sistemini kullanan cihazlarda farklı şirketlerin uygulamalarına Apple Pay veya Apple Wallet kullanmaya gerek kalmadan ücretsiz olarak temassız ödeme yapma izni vermeyi kabul ettiği bildirildi.

10 YIL BOYUNCA YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Açıklamada, Apple'ın taahhütlerinin 10 yıl boyunca yürürlükte kalacağı, bunların uygulanmasının da Komisyonca düzenli olarak takip edileceği kaydedildi.

AB Komisyonu, 2020 yılında Apple'ın ödeme sisteminin Birlik rekabet kurallarına uyup uymadığına ilişkin resmi soruşturma başlatmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor, rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde buna son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Pek çok şirket, rekabet soruşturmasını sonlandırmak için AB'ye çeşitli taahhütlerde bulunuyor.