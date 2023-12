Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

Apple, iPhone’lar başta olmak üzere, Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Yapılan zam, online mağazaya yansıtıldı.

Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere aralık ayı itibarıyla zam yaptı.

49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zamlanrak 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün 62 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPad Pro 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 liradan satılıyor.

iPHONE 15'İN ESKİ VE YENİ FİYATLARI

iPhone 15 128 GB - eski fiyatı: 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB - eski fiyatı: 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB - eski fiyatı: 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB - eski fiyatı: 56.999 TL / yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB - eski fiyatı: 60.999 TL / yeni fiyatı: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.999 TL

iPHONE 15 PRO VE iPHONE 15 PRO MAX

iPhone 15 Pro 128 GB - eski fiyatı: 64.999 TL / yeni fiyatı: 69.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB - eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB - eski fiyatı: 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB - eski fiyatı: 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB - eski fiyatı: 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB - eski fiyatı: 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB - eski fiyatı: 92.999 TL / yeni fiyatı: 99.999 TL

DİĞER iPHONE'LARIN FİYATLARI

iPhone 14 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 43.999 TL / yeni fiyatı: 47.499 TL

iPhone 14 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 47.999 TL / yeni fiyatı: 51.999 TL

iPhone 14 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 55.999 TL / yeni fiyatı: 60.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 14 Plus 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL

iPhone 13 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 36.999 TL / yeni fiyatı: 39.999 TL

iPhone 13 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 40.999 TL / yeni fiyatı: 44.499 TL

iPhone 13 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 48.999 TL / yeni fiyatı: 52.999 TL

iPhone SE 64 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 24.999 TL / yeni fiyatı: 26.999 TL

iPhone SE 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 26.999 TL / yeni fiyatı: 28.999 TL

iPhone SE 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 30.999 TL / yeni fiyatı: 33.499 TL

YENİ APPLE WATCH'LARIN FİYATI DA ARTTI

Zam sonrasında Apple Watch Series 9 da dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerinin de fiyatının yükseldiği görüldü. Buna göre, Apple Watch Series 9'un fiyatı 16.299 TL’ye, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 42.999 TL'ye çıktı.