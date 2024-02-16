Apple’dan yapay zeka hamlesi

Apple yazılım geliştiricilere yönelik geliştirdiği yapay zeka destekli araçla Microsoft’a rakip olmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, tamamlanmak üzere olan yazılımla, yazılımcılar daha hızlı kod üretebilecek.

Yapay zeka yarışına dahil olmak isteyen Apple, Microsoft’a doğrudan rakip olacak bir yazılım aracını tamamlamak üzere.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre uygulama geliştiricilerin kullanımına sunulacak olan ve yapay zeka desteği içeren araçla yazılımcılar daha hızlı kod üretebilecekler.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, bu yılın içinde üçüncü parti yazılımcılara sunulması beklenen aracın Microsoft’un GitHub Copilot platformuna doğrudan rakip olması bekleniyor.

Haber sonrası perşembe günü yüzde 1,5’e kadar düşen Apple hisseleri hafif artıya dönerek günü kapadı. Microsoft ise yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşadı.

Kaynaklara göre Apple’ın bir sonraki iPhone ve iPad yazılım güncellemesinde de bir dizi yapay zeka özellikleri yer alacak.