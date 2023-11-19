Ara tatil sona eriyor: 20 milyon öğrenci için ders zili çalacak

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın (20 Kasım Pazartesi) ders başı yapacak.

Okullarda ara tatil sona eriyor.

Yarın (20 Kasım Pazartesi) ilk ders zili çalacak .Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.

Takvime göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.