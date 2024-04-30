Araba Saray’ı

İktidar, ‘tasarruf tedbirleri’ dese de Cumhurbaşkanlığı'na ait araç sayısı, “Tasarrufa Saray’dan başlayın” yorumuna neden oldu. Kiralık araçlar hariç, Haziran 2018’de 214 olan araç sayısı, 2024’te, 37’si zırhlı olmak üzere 461’e çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı araç sayısı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından katlanarak arttı. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki araç sayısı 2024 itibarıyla 500’e dayandı. Sistem değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlığı için 217 yeni araç satın alındı.

Cumhurbaşkanlığı’na ait araç sayısının kaydedildiği T Cetveli, kamuda israfın Saray’dan başladığını gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı’na ait araç sayısının 2018 yılı itibarıyla çarpıcı bir artış ile 2024’te 500’e yaklaştığı öğrenildi.

2018'DE 15 ZIRHLI

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşıt sayılarının yer aldığı tablolara göre, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki toplam araç sayısı, 255 ile ifade edildi. Toplam 255 aracın 15’inin zırhlı binek otomobil olduğu bildirildi.

GENİŞLEYEN FİLO

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş tarihi olan 9 Temmuz 2018 itibarıyla ise Cumhurbaşkanlığı filosu büyük değişimler yaşandı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşıt sayılarını ortaya koyan verilere göre, Saray'a bağlı toplam araç sayısı 461’e ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki toplam 461 aracın 35’inin güvenlik önlemli binek otomobil, ikisinin ise güvenlik önlemli servis aracı olduğu belirtildi. Böylelikle, 2024 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’nın 461 araçlık filosundaki araçlardan 37’si, “Zırhlı araç” olarak sınıflandırıldı.

HARCAMALAR SON SÜRAT

Cumhurbaşkanlığı’nın araç sayısındaki çarpıcı artışa yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Cevdet Akay, “Kamuda tasarrufu dizginleyemeyen ve son sürat israf düzenini sürdüren AKP iktidarı, 22 yılın sonunda, ‘Kamuda tasarruf yapacağız’ diyorsa ortada büyük bir çıkmaz ve derin yanlışlar var demektir” dedi. Yurttaşa tasarruf nidaları atılırken Saray’ın harcamalarına son sürat devam ettiğini kaydeden Akay, “İsrafın su olup aktığı sarayda tasarruf tedbiri uygulayamayan iktidar, kamuda tasarruftan bahsedemez. Bir tasarruf yapılacaksa bu tasarruf önce Saray’dan başlamalıdır” diye konuştu.