Araba sevdası tasarruf dinlemedi

Yurttaşın geçim derdi büyürken, kamu tasarruf dinlemedi. Bakan Şimşek’in tasarruf genelgesi sözde kaldı. Genelgenin yürürlüğe girdiği ağustos ayından aralığa kadar 1,5 milyar TL’lik taşıt satın alındığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek Temmuz 2023’te tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi. 17 Temmuz’da gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunuldu. Genelge ile kamu kurumlarının temsil, tören ve ağırlama giderlerinin yanı sıra taşıt alım giderlerini de kısmaları talep edildi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 255 MİLYON TL

2023 yılına yönelik bütçe gerçekleşme verileri ise Bakan Şimşek imzası ile kamu kurumlarına gönderilen genelgenin etkisizliğini gözler önüne serdi. Kamunun, taşıt alımı için harcadığı paranın, genelgenin yayımlandığı aydan itibaren daha da arttığı ortaya çıktı.

Bütçe verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde kamu adına toplan 255 milyon 38 bin TL’lik kara taşıtı (binek otomobil-kamyon-kamyonet-minibüs-midibüs) satın alındı. 2023’ün Ocak-Temmuz döneminde taşıt alımı için en çok harcamanın gerçekleştirildiği ay, 89 milyon 121 bin TL’lik harcama ile Nisan ayı oldu.

AĞUSTOS-ARALIK DÖNEMİNDE 1,5 MİLYAR TL

Kamunun taşıt alım harcamasında, genelgenin yayımlandığı ay itibarıyla çarpıcı artış kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde 255 milyon TL olan kamunun taşıt alım harcaması, Ağustos-Aralık döneminde 1 milyar 540 milyon 115 bin TL olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında 84 milyon 667 bin TL olan taşıt alımı için harcanan para, Ağustos ayında 175 milyon 634 bin TL’ye fırladı. Taşıt alımı için genel bütçeden yapılan harcamada yaşanan artış, Eylül ayı itibarıyla devam etti. Eylül-Aralık döneminde taşıt alımı için harcanan para, aylara göre şöyle sıralandı:

• Eylül: 241 milyon 461 bin TL

• Ekim: 355 milyon 101 bin TL

• Kasım: 137 milyon 106 bin TL

• Aralık: 630 milyon 812 bin TL