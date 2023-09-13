Arabuluculuk sistemine 10 günde 7 bin 651 başvuru

Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları için 1 Eylül’de devreye alınan arabuluculuk sistemine son 10 günde 7 bin 651 başvuru yapıldı.

Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk dönemi 1 Eylül’de başladı. Devreye giren arabuluculuk sistemine son 10 günde 7 bin 651 başvurunun yapıldığı açıklandı. Hem kiracının hem de mülk sahibinin başlatma hakkına sahip olduğu süreçte başvuru ücreti alınmasa da anlaşma sağlanması halinde ücret ödemesi yapılıyor.



Başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk büroları vasıtasıyla yapılırken başvuran kişi, başvuru sebebini ve iletişim bilgilerini vererek form doldurarak süreci başlatıyor.

UZLAŞMA MİKTARINA GÖRE ÜCRET ÖDENİYOR



Başvurular ücretsiz alınırken, anlaşma sağlanması halinde 100 bin TL’ye kadar yüzde 6 şeklinde ücretlendirme bulunuyor. Anlaşma yapılan bedel üzerinden yüzde 6, yüzde 5 veya yüzde 4 tutarında ödeme yapılıyor. Miktar yükseldikçe aşağı doğru inen oranlarla ücret ödemesi gerçekleşiyor.





















