Araç kiralama sitelerini kopyalamışlar: 9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Dokuz ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-18” operasyonunda 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Türkiye’nin önde gelen iki araç kiralama firmasının internet sitelerini kopyalayarak yurttaşları dolandırdıkları tespit edildi.

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Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde internet üzerinden sanal ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından söz konusu operasyona ilişkin olarak şu bilgileri pylaştı: “Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak 'SİBERGÖZ-18' operasyonları düzenlendi. 28 Şüphelinin; Türkiye’nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, 'Araç Kiralama Bedeli' adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra Kapora Bedeli, Sigorta Bedeli, Kasko Poliçesi, Kasko Teminatı, Kaza Bedeli, Cayma Bedeli, Provizton Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.” 9️⃣ ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-18” operasyonunda 2️⃣8⃣ şüpheli yakalandı❗️



Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️



❌Emniyet… pic.twitter.com/XelXebRjWD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2024