Araç sahipleri dikkat: Ek MTV’de ilk taksit için son gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, tüm araçları kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kararında son güne girildi. Temmuz ayında alınan karar kapsamında, ek MTV'de ilk taksitin son ödemesi bugün sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son gün.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti.

Ek MTV kararı, tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.

Ek MTV uygulamasına göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

ARAÇ SATIŞI VE MUAYENESİ YAPILAMIYOR



Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Tahakkuk eden ek MTV, 2 eşit taksitte ödenebiliyor. EK MTV'de ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek.

Öte yandan, taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

EK MTV'DEN KİMLER MUAF?



6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den istisna tutuluyor.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?



Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait “gib.gov.tr” internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.