Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Araç sahiplerine MTV uyarısı

2024 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödemesinin son tarihi 31 Ocak.

Ekonomi
  • 16.01.2024 11:09
  • Giriş: 16.01.2024 11:09
  • Güncelleme: 16.01.2024 11:15
Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerine MTV uyarısı

1 Ocak'ta 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 2 hafta sonra doluyor. Gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin 31 Ocak'a kadar ödenmesi gerekiyor. 

Yılda iki kez ödenen MTV, ocak ve temmuz aylarında eşit 2 takside bölünüyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Zamlı tarife: Togg için ödenecek MTV, 13 bin liraya dayanacak
BirGün'e Abone Ol

 

 

 