Araç sahiplerine MTV uyarısı

2024 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödemesinin son tarihi 31 Ocak.

1 Ocak'ta 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 2 hafta sonra doluyor. Gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin 31 Ocak'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılda iki kez ödenen MTV, ocak ve temmuz aylarında eşit 2 takside bölünüyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.