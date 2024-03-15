Aracı saldırıya uğrayan DEM Parti’den açıklama

Haber Merkezi

Kayseri’de seçim çalışmalarını sürdüren DEM Parti aracına Kocasinan ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. DEM Parti Kayseri İl Örgütü’nün X hesabından yapılan paylaşımda saldırganın gözaltına alındığı, saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi.

Paylaşımda, “Kayseri Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi üzerinde seçim aracımıza silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Olayın en net görüntüsünü bir dükkânın güvenlik kamerasından alabildik. Saldırgan silahını belinden çıkarıp yakın mesafeden ateş etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Saldırıya ilişkin il eş başkanları ve partili yetkililerin emniyette ifade verdiği belirtilen paylaşımda, “İfadeler gece geç saatlere kadar sürmüştür, saldırgan gözaltına alındı fakat bizlerle ismi soy ismi paylaşılmadı, saldırıda yaralanan veya hayatını kaybeden olmamıştır” denildi.