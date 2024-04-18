Aracını yanlış yere park eden AKP’li vekili şikâyet etmişlerdi: Hapis ve para cezası verildi

AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un 21 Ağustos 2023 tarihinde aracının yanlış yere park edilmesini canlı yayın yaparak protesto eden Recep Adıgüzel ve Berkant Fitoz "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan 18 bin TL para cezası ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova'da AKP'li Milletvekili Meliha Akyol'un aracının yanlış yere park edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren 2 kişiye hapis ve para cezası verildi.

Recep Adıgüzel isimli yurttaş, AKP Milletvekili Meliha Akyol'a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine polisi arayarak şikâyetçi oldu.

Fatih Caddesi'nde 21 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda Adıgüzel, 1 saat 45 dakika boyunca canlı yayın yaptı.

Yayında, "Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, 'Kanunlar herkese eşittir' dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik" demişti.

KARARA İTİRAZ EDECEK

Berkant Fitoz ve Recep Adıgüzel hakkında açılan davada mahkeme, polislerin konuşmasını kaydettikleri gereçekçesiyle, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay ve 17 bin 900 TL'lik vekalet ücretinin kendilerinden tahsiline karar verdi.

Recep Adıgüzel, karara itiraz edeceklerini söyledi.