Araları açıldı: Netanyahu’dan Biden’ın sözlerine yanıt

Netanyahu, kendisine "İsrail’e yarardan çok zarar veriyor" diyen Biden'a verdiği yanıtta “İsraillilerin çoğunluğunun isteğine karşı özel politikalar izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa, o zaman her iki açıdan da yanılıyor demektir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisi hakkındaki “İsrail’e yarardan çok zarar veriyor” ifadelerine yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerine şöyle karşılık verdi:

“Başkan Biden’ın tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum ama İsraillilerin çoğunluğunun isteğine karşı özel politikalar izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa, o zaman her iki açıdan da yanılıyor demektir. Birincisi, bunlar sadece benim şahsi politikalarım değil. Bunlar İsraillilerin ezici çoğunluğu tarafından desteklenen politikalar. Hamas'ın geri kalan terörist taburlarını yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar. İsraillilerin çoğunluğu, bunu yapmazsak 7 Ekim katliamının tekrarlanacağını, bunun da İsrail için kötü, Filistinliler için kötü, Orta Doğu'da barışın geleceği için kötü olduğunu anlıyor. Dolayısıyla, benim politikalarımın İsraillilerin çoğu tarafından desteklenmeyen özel politikalarım olduğunu söyleme girişimi yanlıştır. Büyük çoğunluk daha önce hiç olmadığı kadar birlik içinde ve İsrail için neyin iyi olduğunu anlıyorlar. İsrail için neyin önemli olduğunu anlıyorlar. Bence haklılar."

BİDEN, NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Biden, televizyona verdiği röportajda Gazze’deki sivil can kayıplarına dikkat çekerek, “Olan şu ki, İsrail'i savunma ve Hamas'a yönelik strateji izlemeye devam etme hakkı var. Ancak, yapılan eylemlerin bir sonucu olarak kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmelidir. İsrail'e yardım etmekten çok zarar veriyor. Bence bu büyük bir hata. Bu yüzden bir ateşkes görmek istiyorum, büyük bir esir değişimi ile birlikte. Ramazan ayına giriyoruz ve hiçbir şey olmamalı” demişti.