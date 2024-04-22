Arama kaydı bulunan 60 bin kişi yakalandı!

Haber Merkezi

İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen uygulamalarda 60 bin 347 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü şahıslar ile özellikle "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı/istismar" suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla 09-19 Nisan günleri arasında İstanbul genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Düzenlenen uygulamalarda 60 bin 347 kişi yakalandı. Yakalanan 364 şahsın kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 1086 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı belirtildi. Ayrıca; 01 Ocak - 19 Nisan 2024 tarihleri arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 bin 521 şahıs ile ifadeye yönelik aranması bulunan 43 bin 826 şahıs olmak üzere toplamda 60 bin 347 aranan şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği açıklandı.