Arap sermayesine teslim etmeyeceğiz

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan bütçe görüşmelerinde Uludağ Alan Başkanlığı’nı gündeme taşıdı. Öztürk, “Temmuz ayında para bulmak için gidilen Birleşik Arap Emirlikleri’nde 50,7 milyar dolarlık anlaşmalarda, resmi veya gayriresmi olarak Uludağ’ı masaya koydunuz mu?” diyerek Uludağ’ın yandaşa ve Arap sermayesine peşkeş çekilmek istendiğini söyledi. CHP’li Öztürk, Meclis Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesinde Uludağ Alan Başkanlığı’nı gündeme aldı.

61 milyonluk bütçeye bakıldığında personel ve personel çalışmalarına bağlı giderlere yer verildiğine ve personel alım ilanına dikkat çeken Öztürk, “Alan Başkanlığı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı arıyor. Niye şehir plancısı arıyorsunuz? Uludağ’a bir şehir mi planlayacaksınız? İnşaat mühendisi neden arıyorsunuz? İnşaat mühendisine Uludağ’a ne inşa ettireceksiniz?” diye sordu.

İktidar sıralarına, “Size güvenmiyoruz. Niyetiniz belli. Uludağ’ı kupon araziye çevirerek yandaşa ve Arap sermayesine peşkeş çekmeyi planladığınızı düşünüyoruz” sözleriyle seslenen Öztürk son olarak, “Temmuz ayında para bulmak için gidilen Birleşik Arap Emirlikleri’nde 50,7 milyar dolarlık anlaşmalarda resmî veya gayriresmî olarak Uludağ masaya kondu mu? Bursa bunun cevabını bekliyor.” dedi.