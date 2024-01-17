Aras Bulut İynemli'den Disney tepkisi

Başrolünde yer aldığı Atatürk filmini Disney'in son anda yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası hiçbir açıklamada bulunmayan Aras Bulut İynemli, "Susma değil, ‘Korkaklığından sustu’ ya da ‘Sözleşmesi vardı sustu’ dendi edebimizden adabımızdan da susuyoruz, anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz" dedi.

"Atatürk 1881 - 1919" filminde Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli, TV100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Candaş Tolga Işık o programda Aras Bulut İynemli'ye "Oyuncu olarak Atatürk olduğun ilk anı anlatsana aynada kendinle göz göze geldiğin anı?" diye sordu.

Aras Bulut o ilk anı, "Bismillah dedim. Zaten makyajın da çok büyük bir hazırlığı vardı. Karavandan indim ağlayan, şaşıran... Onu zaten halletmem 4-5 günümü aldı" sözleriyle anlattı. "Benzemenin ötesine geçmek istedik" diyen İynemli ağlayan kişinin ise kostüm şefi olduğunu belirtti.

DISNEY'E KIRGINIM VE KIZGINIM

Filmin yayınlanmasına 3 ay kala yayıncı kuruluş Disney'in çekilme kararına ilişkin de açıklamalar yapan İynemli şunları söyledi:

"Kızgınım ve kırgınım. Sen, ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın, yapımcı ve biz ekibiz. Sen son 3 ay kala ‘Ben yokum’ diyorsun kırılmaz mıyım sana kızmaz mıyım, bir de söz konusu Atatürk. Disney'e herkes tepkisini başka türlü dile getirir, ben işin içindeki kişi olarak tepkimi bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim. Ne yaptıysam kararlı, bilerek yaptım. Ben 14 senedir bu işi yapıyorum çok tecrübeliyim diye konuşmuyorum ama benim bir yolum var. O yolda da kendime göre kendi bildiğim, kendi sahiplendiğim şekilde verdim kararlarımı aslında. Susma değil, ‘Korkaklığından sustu’ ya da ‘Sözleşmesi vardı sustu’ dendi edebimizden adabımızdan da susuyoruz, anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz."