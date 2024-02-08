Aras Kargo Cumartesi açık mı? Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Aras Kargo çalışma saatleri

Aras Kargo ile kargo gönderimi ya da alımı yapan yurttaşlar Aras Kargo Cumartesi açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Kargo işlemlerini hafta sonu yapacak olan yurttaşlar ise Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yaparak Aras Kargo çalışma saatlerini araştırıyorlar. Peki, Aras kargo Cumartesi açık mı? Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte Aras Kargo çalışma saatleri!

Aras Kargo Cumartesi açık mı sorusunu araştırıyor. Aras Kargo üzerinden hafta sonu kargo işlemi yapmak isteyen yurttaşlar Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yapıyor. Peki, hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 arasında gönderi alımı ve dağıtımı yapan Aras kargo Cumartesi açık mı? Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte Aras Kargo çalışma saatleri!

Aras kargo Cumartesi açık mı?

Hafta içi 09.00 ile 18.00 arasında açık olan Aras Kargo şubeleri Cumartesi günü de çalışmaktadır. Aras Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 09.30 ile 15.00 arasında hizmet vermektedir.

Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

Aras Kargo hafta sonu Pazar günleri hariç çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günleri açık olan şubeler saat 09.30 ile 15.00 arasında hizmet vermektedir.

Aras Kargo çalışma saatleri

Aras Kargo şubeleri hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar günü kapalı olan şubeler Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 arasında hizmet vermektedir.