Aras Kargo, spor kulübü kurdu: Kadın voleybol takımı 1. Lig'de mücadele edecek

Aras Kargo Spor Kulübü’nün voleybol takımı, önümüzdeki sezon Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek.

Aras Kargo Spor Kulübü'nün amacı, voleybolda başarılı olmak şeklinde açıklandı. İzmir merkezli takım, önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi'nin bir altı olan Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın hedeflerini; milli takımlar seviyesinde ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcular yetiştirmek olarak açıkladı.

Aras Kargo Spor Kulübü’nün lansmanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo’dan Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Baran Aras, Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo Spor Kulübü Başantrenörü Suphi Doğancı, teknik ekip ve takım oyuncularının yanı sıra spor ve basın dünyasından isimlerin katılımıyla düzenlendi.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “2004 yılından beri Türk sporunu, her sahada her renkte destekliyoruz. Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu seviyoruz. Şimdi ise sektördeki lider kimliğimiz ile Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı ile spor kulübü yolculuğumuzu başlatıyoruz. Hedefimiz, milli takımlar seviyesinde ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takıma sadık bir taraftara sahip olmak ve sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek spor kulübü olmak. Takımımıza ve teknik ekibimize yeni sezonda başarılar diliyor, herkesi maçlarımıza bekliyoruz” açıklamasını yaptı.



Takımın teknik ekibi ve oyuncu kadrosu ise şöyle:

Teknik Ekip:

Başantrenör: Suphi Doğancı

Yardımcı Antrenörler: Emre Karagöz, Ömer Safa Koçyiğit

istatistik Antrenörü: Berkay Öntaş

Kadroda bulunan oyuncular:

Pasörler: Ece Morova, Elif Kapar

Smaçörler: Derin Ezgi Taşdemir, Jovana Cirkoviç, Nilsu Sen, Dilan Toğrul, Yulia Boyko

Orta Oyuncular: Ecesu Soner, Buse Serbest, Melisa Ayas

Liberolar: Bengü Zeren, Gülçin Doğan