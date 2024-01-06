Araştırma: Ani bebek ölümlerine ne sebep oluyor?

ABD merkezli Langone Sağlık Merkezi, her yıl 3 bin bebeği etkileyen ve ‘ani bebek ölümü’ vakalarını araştırdı. Araştırmada, ani ölümlerin sebebinin "kısa uyku nöbetleri" olduğu sonucuna varıldı.

ABD’ de yapılan bilimsel araştırmaya göre her yıl 3 bin bebeği etkileyen ve ‘ani bebek ölümü’ olarak bilinen SUDC (Çocuklukta Ani Açıklanamayan Ölüm) vakalarının nedeninin bebeklerin uyku sırasında yaşadıkları 'kısa uyku nöbetleri' olduğu açıklandı.



New York Langone Sağlık Merkezi tarafından 4 Ocak'ta paylaşılan araştırmada, SUDC vakalarının yıllardır araştırıldığı ancak bebeklerin ve çocukların uykularında neden hayatlarını kaybettikleri üzerine net bir bulguya ulaşamadıklarının altı çizildi.

HER YIL 3 BİNDEN FAZLA BEBEK HAYATINI KAYBEDİYOR

6 aydan küçük bebekler için 'ani bebek ölümü' terimi kullanılırken, 1 yaş ve üzeri çocuklar için 'ani açıklanamayan ölüm terimi' kullanıldığı belirtildi.



Her yıl 3 binden fazla bebeğin SUDC sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedilirken, araştırma için 7 aileden bebeklerin odalarında bulunan video kameraların görüntüleri incelendi. Video görüntülerini inceleyen araştırmacılar, bebeklerin uykularında yaşadıkları kısa süreli nöbetler sebebiyle öldüğü ortaya koydu.



"6 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERİ ETKİLİYOR"



Araştırmada, nöbet geçiren bebeklerin çoğunlukla 6 aydan küçük olduğu ve nöbetlerin 60 saniyeden daha kısa sürdüğü ifade edildi. Araştırma ekibi, ölümleri yüksek ateşin tetikleyip tetiklemediğini gösterecek verilere sahip olmadıklarını, ancak çocukların birçoğunda hafif enfeksiyon belirtileri tespit ettiklerini belirtti.