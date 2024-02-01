Araştırma: Doğum kontrol hapları cinsel isteği azaltıyor mu?

Doğum kontrol hapları, en sık kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri. Ancak araştırmalara göre doğum kontrol haplarının sık kullanımı kadınların bir kısmında cinsel arzuyu (libido) düşürebiliyor. Uzmanlar, alternatif doğum kontrol yöntemlerinin kullanılabileceğini söylüyor.

Doğum kontrol hapları ile cinsellik arasındaki ilişki uzun zamandır bilimsel açılardan tartışılıyor. Cinsel devrimi başlatmasıyla bilinen doğum kontrol hapının sık kullanımı, araştırmalara göre cinsel arzuyu azaltabiliyor.

23 Ocak’ta New York Times’ta (NYT), yaklaşık 10 sene önce yapılan ve 13 bin 700 kadının katıldığı araştırmadan elde edilen çıktıları günümüzdeki veriler ışığında tekrar inceleyen bir makale yayımlandı.

KADINLARIN YÜZDE 15’İ LİBİDOLARININ AZALDIĞINI BİLDİRDİ

On yıl önce araştırmacılar, kombine hormonal doğum kontrol hapının (hem östrojen hem de progestin içeren) yan etkileri üzerine yapılan 36 çalışmayı analiz ettiler. Araştırmada, incelenen 13.700 kadının yüzde 15'inin doğum kontrol hapı kullandıkları süre boyunca libidolarının azaldığını bildirdikleri tespit edildi.

Ancak o zamandan bu yana, sadece birkaç bilimsel çalışma bunun nedenini inceledi ve özellikle farklı dozlarda hormon içeren doğum kontrol hapların farklı versiyonları söz konusu olduğunda, libidoya olan etkisine ilişkin net bir fikir birliği ortaya çıkmadı..

Ancak açık olan şey, hapın, kullanıcıların dolaşımdaki testosteron seviyelerini düşürdüğü. Bunun da cinsel istekle önemli bir bağlantı içerdiği düşünülüyor.

“CİNSEL İSTEK BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİR”

Konuyla ilgili NYT’ye konuşan Jinekolog ve Uluslararası Kadın Cinsel Sağlığı Çalışmaları Derneği'nin eski başkanı Doktor Andrew Goldstein, "Kadınların azınlığı için oral kontraseptif haplar çok önemli cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir" dedi.

GÜVENLİK BROŞÜRLERİNDE BELİRTİLMİYOR

Goldstein, libido azalmasının doğum kontrol haplarının çoğunun güvenlik broşürlerinde belirtilmediğini ve birçok birinci basamak doktorunun ya da jinekoloğun bunun bir sorun olabileceğinin farkında olmadığını söyledi.

Northwestern Üniversitesi'nde kadın hastalıkları ve jinekoloji klinik profesörü olan Dr. Lauren Streicher ise cinsel istek kaybının çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceğini anlattı.

“DEĞİŞİM YILLAR ALABİLİR”

Doktor Streicher, bazı kadınların doğum kontrol hapına başladıktan sonraki haftalar içinde libidolarında değişiklikler hissedebildiklerini, bazılarında ise bu değişimin aylar ya da yıllar alabildiğini belirtti.

Streicher’a göre bazı kadınlar için bu durum spontane seks arzusunun kaybolmasıyla başlayabilir ve daha sonra uyaranlara yanıt olarak uyarılma eksikliğine dönüşebilir.

Streicher, insanların ihtiyaçları farklılık gösterse de ilk adımın genellikle alternatif doğum kontrol seçeneklerini, özellikle de bakır rahim içi araç gibi hormonal olmayanları keşfetmek olduğunu ifade etti.

Streicher, libido kaybı yaşayan kadınların başka bir doğum kontrol yöntemine geçtikten hemen sonra arzularını geri kazanabileceklerini belirtti.