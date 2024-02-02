Araştırma: "En sevilen" de "asla yemem" denilen de aynı çorba

Areda Piar, Türkiye genelinde '4 Şubat Dünya Ev Yapımı Çorba Günü'ne özel, çorba tüketimine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre kelle paça hem "en sevilen" hem de "asla yemem" denilen çorba oldu.

Areda Piar Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çorba araştırmasına göre, kelle paça halkın yüzde 24,4 ile hem en sevdiği çorba olurken hem de yüzde 17,7 ile asla yemem denilen çorbalar arasında ilk sırada yer aldı.

Kelle paça, "kesinlikle çorbacıya gidilip içilir denilen çorbalar" kategorisinde de yüzde 47 ile birinciliği üstlendi. Çorbacıya gidilen zaman dilimi ise halkın tercihi yüzde 29,6 ile "gece" oldu.

Araştırma, Türkiye'de halkın çorbayı yüzde 80,5 ile en fazla kış mevsiminde tükettiğini ve yüzde 54,9 ile "şifa kaynağı" olarak gördüğünü ortaya koydu.

KELLE PAÇA LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Halkın kelle paça çorbasından sonra en sevdiği diğer çorbalar ise yüzde 18,8 ile mercimek çorbası, yüzde 10,9 ile işkembe çorbası, yüzde 9,4 ile tarhana çorbası ve yüzde 7,8 ile yayla çorbası olarak sıralandı.

Diğer çorbalar ise sırasıyla; yüzde 6,5 domates çorbası, yüzde 4,9 ezogelin çorbası, yüzde 4,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,4 ayran çorbası, yüzde 2,4 mantar çorbası, yüzde 2,1 beyran çorbası, yüzde 1,6 düğün çorbası, yüzde 1,1 arabaşı çorbası, yüzde 1,1 şehriye çorbası, yüzde 0,8 balık çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası ve yüzde 0,5 karalahana çorbası oldu.

"ASLA YEMEM" DENİLEN ÇORBA İKİLİSİ: KELLE PAÇA VE KARALAHANA

Araştırma kapsamında Türk halkına asla yemem dedikleri çorba çeşitleri de soruldu. İlk sırada yüzde 17,7 ile kelle paça, ikinci sırada ise yüzde 15,9 ile karalahana çorbası yer aldı.

"Asla yemem" denilen çorba çeşitlerinden diğerleri ise sırasıyla şu şekilde: Yüzde 15,2 balık çorbası, yüzde 14,9 işkembe çorbası, yüzde 6,9 mercimek çorbası, yüzde 4,1 beyran çorbası, yüzde 4,1 arabaşı çorbası, yüzde 4,1 mantar çorbası, yüzde 3,3 domates çorbası, yüzde 3,3 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,8 ayran çorbası, yüzde 1,8 düğün çorbası, yüzde 1,5 tarhana çorbası, yüzde 1,3 ezogelin çorbası, yüzde 1,3 yayla çorbası, yüzde 0,8 şehriye çorbası ve yüzde 0,8 sebze çorbası.