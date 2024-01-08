Araştırma: Tahran'da yaşayanların yüzde 99'u depresif

'Kentteki park ve bahçelerin elverişsiz durumu' ve 'yürüme alanının kısıtlanması' gibi nedenlerden dolayı, insanların yüzde 99.7'sinin depresif hissettiği kaydedildi.

İran'da yapılan bir araştırma, başkent Tahran'da "yaşam kalitesinin düşüklüğü" nedeniyle insanların yüzde 99,7'sinin "depresif" olduğunu ortaya koydu.

"Donya-e-eqtesad" haber sitesi, Tahran Kent Çalışmaları ve Planlama Merkezi tarafından geçen yıl yapılan "Tahran'ın 22 ilçesinde Kentsel Canlılık; Değerlendirme ve Tavsiyeler" başlıklı araştırmanın detaylarını yayınladı.

AA'nın aktardığına göre araştırmada, "şehrin kaotik durumu", "eğlence amaçlı mekanların azlığı", "kentteki park ve bahçelerin elverişsiz durumu", "çöp konteynerlerinin düzensizliği", "kaldırımlara araçların park etmesi ve yürüme alanının kısıtlanması" gibi nedenlerden dolayı başkentte yaşayan insanların yüzde 99.7'sinin memnuniyetsiz ve "depresif" hal içinde olduğu belirtildi.

SADECE YÜZDE 0.3 ENERJİK HİSSEDİYOR



Yaşam kalitesi düşük kesimin yüzde 80,8 olduğu kentte, orta seviyede yaşam kalitesine sahip olanlar ise yüzde 18,9'u oluşturuyor. Sadece yüzde 0,3'ün iyi standartlara sahip, neşeli, canlı ve dinçlik anlamına gelen "enerjik" kesim olduğu ifade ediliyor.

Yaşam kalitesinin "en düşük" olduğu bölgeler kentin güneyinde yer alan 11,12,16,19 ve 20'nci bölgelerken, kuzeydeki 3, 5, 8 ve 22'nci bölgeler "orta seviye" olarak kaydedildi. Araştırmada, yüzde 0,3'lük kesimin hangi bölgelerde bulunduğuna dair ise bilgi verilmedi. Söz konusu araştırmada, kentin ana meselelerinden hava kirliliği ve trafik sorununun değerlendirmeye alınmadığı görüldü.

'YAŞAM ALANLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN YATIRIM YAPILMIYOR'



İranlı kent sosyolojisi uzmanı Hüseyin Eymani Cacermi, Tahran'da yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapı çalışmalarının yeteri kadar yapılmamasını eleştirdi. Eymani Cacermi, "Araştırma sonuçları gerçeği yansıtıyor. Çünkü yaşam alanlarını iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapılmıyor" dedi.

Tahran'da halkın hoş vakit geçirebileceği sosyal alanların azlığından şikayet eden İranlı uzman, söz konusu durumun evliliğe ve çocuk sahibi olmaya ilginin azalmasına da neden olduğunu söyledi.