Araştırma: Toplum şeriata nasıl bakıyor?

Aksoy Araştırma'nın anketine göre Türkiye toplumunun yüzde 83,2'si laikliğe dayalı bir düzende yaşamak istiyor. Şeriata dayalı düzeni en yüksek oranda talep eden seçmen grubunu ise yüzde 39 ile AKP'ye oy verenler oluşturuyor.

Aksoy Araştırma'nın kamuoyuna yansıyan anket sonuçlarına göre halkın yüzde 83,2'si laikliğe dayalı bir yönetim biçiminde yaşamak istiyor.

Katılımcılara, "Türkiye'nin yönetim biçimini siz belirleyecek olsanız hangisi ile yönetilmesini istersiniz" diye sorulurken iki seçenek olarak 'laikliğe dayalı bir yönetim biçimi' ile 'şeriata dayalı bir yönetim biçimi' verildi.

Anket sonuçlarına göre şeriata dayalı bir yönetim biçimini en yüksek oranda talep eden seçmen grubunu ise yüzde 39 ile AKP'ye oy verenler oluşturdu.

Anket verilerine göre laik bir düzeni tercih edenlerin oy verdikleri partilere göre dağılımı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 61

CHP: Yüzde 98,5

DEM Parti: Yüzde 93,5

MHP: Yüzde 88,5

İYİ Parti: Yüzde 94,1