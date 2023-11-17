Araştırma: Türkiye enflasyona dair en yüksek endişe taşıyan ilk 5 ülke içinde

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Ipsos Türkiye, "Dünyanın Endişeleri" başlıklı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 29 ülkede gerçekleştirildi. Örneklem, çoğu ülkede 16-74 yaşları arasında ve Kanada, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-74 yaşları arasındaki 21 bin 200 yetişkini kapsadı.

EN FAZLA ENDİŞE DUYULAN KONU 'ENFLASYON'

22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Ülkenizde sizin en çok endişe duyduğunuz 3 konuyu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.

"Enflasyon" yüzde 39 ile ilk sırayı aldı. Katılımcıların yüzde 31'i "Suç", yüzde 31'i "Yoksulluk ve sosyal eşitsizlik", yüzde 26'sı "İşsizlik" ve yüzde 25'i "Finansal/siyasi yolsuzluk" yanıtını verdi.

TÜRKİYE 5. SIRADA

Araştırmada, enflasyona ilişkin en fazla endişe duyan ülkeler de sıralandı.

Arjantin yüzde 69 ile enflasyona dair en fazla endişe duyan ülke oldu.

Arjantin'i yüzde 57 ile Singapur, Polonya, ve Kanada takip etti. Türkiye ise yüzde 55 ile enflasyona ilişkin en fazla endişe duyan beşinci ülke oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİ"

Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ipsos’un Dünya’nın Endişeleri Araştırması’na göre enflasyon en büyük endişe olmaya devam ediyor, enflasyona dair en yüksek endişe seviyesi Arjantin’de, ülkemiz ise bu konuda ilk beş ülke içinde. Ülkemizin en önemli sorunu ekonomi, ve toplum yakın zamanda bir düzelme beklentisi içinde değil. Hane geliri, alım gücü gibi parametrelerde olumsuzluk sürüyor, fiyat artışlarının devam etmesi nedeni ile hane gelirimiz azaldı diyenlerin oranında yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Döviz kurlarının, işsizlik oranının, kişisel yaşam standardı seviyesinin, kişisel harcamaların önümüzdeki dönemdeki seyrine yönelik beklentilerdeki büyük karamsarlık devam ediyor.

Yüksek enflasyon ile mücadele uzun sürecek. Bunu gerek finansal göstergelerin, gerekse toplumdaki algının olumluya dönme hızlarından da görebiliyoruz. Ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemler enflasyonun ilerleyişinde henüz çok küçük olumlu kıpırdanmalar yaratabiliyor. Hatta Merkez Bankası Başkanı’nın da belirttiği üzere gelecek yılın ilk aylarında yeniden bir yükselme dönemi de söz konusu olacak gibi görünüyor. Daha önce de bahsettiğim gibi toplumun ekonominin gidişatına bakışı da küçük olumlu hareketlere rağmen önceki aylara benzer şekilde olumsuz olmaya devam ediyor. TÜİK Tüketici Güven Endeksi’ne baktığımızda üst üste ikinci ayda yükselme görüyoruz, ancak endeks değeri hala olumsuz. Ipsos’un tüketici güveni sıralamasında da Türkiye için Ekim ayında Eylül’e kıyasla 2,5 puanlık bir artış var. Ancak bu ayı da 29 ülke içinde en son sırada kapattık. Ve bu en son sırada kaldığımız üst üste üçüncü ay oldu. 29 ülke ortalaması 47,2 iken bizim tüketici güveni endeks değerimiz 34,5 oldu. Demir attığımız dip noktada olmayı sürdürüyoruz. Zorlu bir yoldan geçiyoruz, ve belki de asıl mücadele henüz başlamadı bile."