Araştırma: Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı

Uluslararası danışmanlık şirketi Mercer’in her yıl yayınladığı ‘yaşam kalitesi araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Mercer’in yaşam kalitesi sıralamasında sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı. Batı Avrupa’dan yedi, Pasifik’ten iki ve Kuzey Amerika’dan bir şehir listenin ilk 10’unda yer aldı.

VİYANA İLK SIRADA

Zengin tarihi, çarpıcı mimarisi ve canlı kültürel ortamıyla tanınan Avusturya’nın başkenti Viyana, sakinlerine çeşitli açılardan yüksek bir yaşam standardı sunduğu gerekçesiyle listeye bir kez daha birinci sıradan giriş yaptı.

YAŞAM KALİTESİ EN DÜŞÜK KENTLER

Yaşam kalitesinin düşük olduğu kentlerse listenin 241’inci sırasında yer alan Sudan’ın başkenti Hartum, Irak’ın başkenti Bağdat ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui oldu.

Viyana’yı takip eden diğer en yaşanabilir şehirlerse şöyle: