Arazileri satanlar okula yer bulamadı

Ülkenin her yerindeki yeşil alanları bir bir satan, sokak aralarını bile betona boğan iktidar okula yer bulamamaktan şikâyet ediyor. Birçok okul ihalesi ise geçen aralık ayından bu yana iptal edildi. Keyfi harcamalar rekorlar kırarken bir ihale iptali için ‘tasarruf’ bahane edildi.

Mustafa KÖMÜŞ

Hazine arazilerini bir bir satan, vakıflara peşkeş çeken, sokak aralarında dahi yeşil alan bırakmayan iktidar okul yapacak arsa bulunmamasından şikâyet ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün İstanbul Güngören’de katıldığı açılışta okul yapmak istedikleri zaman arsa bulmakta sorun yaşadıklarını söyledi.

Tekin şu ifadeleri kullandı: “Devlet okul yapmak istediği zaman önümüze çıkan en ciddi problemlerden bir tanesi, okul yapacak arazi temini konusudur. Yatırım bütçesine koyduğumuz, nakdini ayırdığımız, 3-5 yıl beklediği halde yer bulunamadığı, arazi oluşturulamadığı için, Türkiye genelinde iptal etmek zorunda olduğumuz çok sayıda yatırımımız var.”

Buna karşın arazisi bulunan ve okul yapma kararı bulunan birçok ihale ise iptal edildi. Geçen aralık ayından beri ihalesi iptal edilen okul sayısı 18 oldu. Bu ihalelerin büyük bir kısmı deprem tehlikesi nedeniyle gündemden düşmeyen İstanbul’da iptal edilenlerden oluştu. TOKİ sürekli arsa satışa çıkarıyor. Hazine arazileri de Milli Emlak tarafından satılıyor.

Okul ihalelerinin önemli bir kısmı ‘İhaleye teklif veren çıkmaması nedeniyle’ ya da ‘Teklifin maliyetinin üstünde olması nedeniyle’ iptal edildi. Bu nedenlerle iptal edilen bazı ihaleler şöyle:

• İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl Mahallesi 1452 Ada 38 Parsel 32 derslikli ilkokul ve 32 derslikli 2 adet ortaokul yapım işi

• İstanbul İli Kağıthane Merkez Mahallesi 5854 Ada 5 Parsele ilkokul yapım işi

• İstanbul İli Zeytinburnu Maltepe Mahallesi ortaokul (2940 Ada 46 Parsel) yapım işi

• İstanbul İli Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi (626 Ada 2 Parsel) ilkokul yapım işi

• İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Merkez Mahallesi (0 Ada 20762 Parsel) ortaokul yapım işi

• İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi (1005 Ada 21 Parsel) ortaokul yapım işi

• İstanbul İli Pendik İlçesi 8877 Ada 9 Parsele Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapım işi

• Manisa İli Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Ertürk İlkokulu çok amaçlı salon yapım işi

TASARRUF BAHANESİ

Bu gerekçeler dışında da iptal edilen ihaleler oldu. “Diyarbakır İli Çınar İlçesi Ağaçsever Mahallesi 122 Ada 6 Nolu Parselde 4 Derslikli Anaokulu Yapım İşi” ihalesi tasarruf genelgesi bahane edilerek iptal edildi. Tasarruf genelgesinin yürürlüğe girdiği ağustos ayından aralık ayına kadar kamuda 1,5 milyar TL’lik taşıt satın alınmıştı. “Aydın İli Efeler İlçesi Gazipaşa Ortaokulu B ve D Blok Yapım İşi” ihalesi ise “İl yapım programından çıkarılmış olması nedeniyle” iptal edildi. “Eskişehir Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe ve Boyacıoğlu Mahallelerinde 2 Adet 8 Derslik Anaokulu Yapım İşi” ihalesinin iptal nedeni ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir yazısı oldu.

HAZİNE SATIYOR

Durum böyleyken TOKİ geçen günlerde 1659 arsayı satışa çıkarmıştı. 27 Şubat’tan 1 Mart tarihine kadar sürecek olan açık artırmayla arsaların 24 ay vade ile satılacağı belirtilmişti. Satılacak arsaların 45’i en çok ihalesinin iptal edildiği İstanbul’da satışa çıkarılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise geçen hafta 5 ilde hazine arazilerinin ve arsalarının satışa çıkarıldığını duyurmuştu. Eylül 2023’te ise 28 ilde Hazine arazileri satışa çıkarılmıştı.

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845 taşınmaz özelleştirildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 5 yılda 845 taşınmazın özelleştirildiğini açıkladı. Özelleştirmeleri ekonomide verimliliği artırmak için yaptıklarını ifade eden Bakan Şimşek, aynı süre içinde 43 ilde yürütülen imar planı çalışmaları kapsamında, 212 adet imar planının onaylandığını bildirdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 01 Ocak 2019-31 Aralık 2023 arası 5 yıllık dönemde toplam 845 taşınmaz özelleştirildiğini açıklayan Bakan Şimşek, özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını ifade etti.